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Otomobildeki uyuşturucuyu 'Rona' buludu

Hasan BOZBEY-Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da polisin bir otomobilde eğitimli narkotik köpeği 'Rona' ile yaptığı aramada 1 kilo esrar ele geçirildi

14 Nisan 2018 19:04

Hasan BOZBEY-Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'da polisin bir otomobilde eğitimli narkotik köpeği \'Rona\' ile yaptığı aramada 1 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir miktar uyuşturucunun İstanbul\'dan getirilip Bursa\'da satılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Orhangazi ilçesinde plakası önceden belirlenen aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Rona\' ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Polis, araçta bulunan 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan A.G. isimli kadın ile Z.Ç.\'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri devam eden şüphelilerin, \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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