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Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi, gözaltına alındı

29 Ocak 2018 17:37

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi, gözaltına alındı.
Marmaris Narkotik Timleri Grup Amirliği ekipleri, Marmaris-Muğla karayolunda yapılan genel asayiş denetimlerinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen otomobili durdurdu. \'Zeta\' adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 31 uyuşturucu hap, 0.49 gram eroin, 1.50 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan F.K. (22) ve İ.Ş.(32) polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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