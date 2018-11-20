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Otomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da polisin otomobilde yaptığı aramada 2 termosifon içerisine gizlenmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

20 Kasım 2018 13:25

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN\'da polisin otomobilde yaptığı aramada 2 termosifon içerisine gizlenmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar - Başkale Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada, otomobilde bulunan 2 termosifon içerisine zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili Ö.A. ve M.P. yakalanarak gözaltına alındı. 

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