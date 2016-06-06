Otomobildeki infazdan adli emanette 1 milyon liralık vurgun çıktı

Kartal'da geçen nisan ayında otomobilinin içinde başından vurulmuş olarak bulunan Davut Mengir’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Anadolu Adalet Sarayı’nda yapılan büyük vurgun ortaya çıktı. Adli emanetteki memur E.Ş.T kasalarda bulunan toplam değeri bir milyon liranın üzerinde altın, uyuşturucu madde, cep telefonu ve çeşitli eşyaları alarak, yerlerine yaptırdığı taklit ürünleri koydu. Mengir ise bir akrabasıyla birlikte bu malzemeleri piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

Cinayete ilişkin soruşturma genişletildi

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre, dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bir skandal ortaya çıktı. Kartal'da otomobilinin içinde başından vurulmuş olarak bulunan 46 yaşındaki Davut Mengir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, faili meçhul olarak kayıtlara geçen cinayete ilişkin soruşturmasını genişletti.

Ölen kişinin adliyedeki çalışanlarla ilişkisi

İlk olarak Mengir'in cep telefonu kayıtları incelendi. Kayıtlarda Davut Mengir'in Anadolu Adalet Sarayı adli emanet bürosunda çalışan erkek memur E.Ş.T. ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine faili meçhul cinayet için soruşturma genişletildi ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un özel görevlendirdiği savcı çalışmalara başladı. Konuya ilişkin savcılığın talebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı 16 kişilik özel ekip de oluşturuldu. Savcının talimatıyla yapılan çalışmada, Davut Mengir'in Anadolu Adalet Sarayı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli kadın katip A.M. ile gönül ilişkisi olduğu ve A.M. aracılığıyla da adli emanette memur olan E.Ş.T. ile tanıştığı belirlendi.

Adli emanette 1 milyon liralık vurgun

Mengir, adli emanetteki memur E.Ş.T. ile samimiyetini ilerlettikten sonra E.Ş.T'den adli emanette bulunan çelik kasaların anahtarlarını yaptırmasını istedi. Anahtarı yaptıran E.Ş.T. geceleri çalışma bahanesiyle adli emanetteki kasalarda bulunan toplam değeri bir milyon liranın üzerinde altın, uyuşturucu madde, cep telefonu ve çeşitli eşyaları alarak, yerlerine yaptırdığı taklit ürünleri koydu. Öte yandan şüpheli E.Ş.T.'nin, 2015 yılı Ocak ayından bu yana peyder pey çaldığı ürünlerden uyuşturucuları, Davut Mengir'in bir akrabası olan kişi aracılığı ile piyasaya da sürdüğü öğrenildi.

Adli emanetten çaldığı silahla öldürdü

Adli emanetteki işlerin sıkılaşması üzerine başka mal çalamayan E.Ş.T., Mengir tarafından sıkıştırılıp tehdit edilmeye başlandı. Bunun üzerine E.Ş.T., adli emanette bulunan silahlardan birini çalıp evine götürdü. MOBESE kameralarına yakalanmamak için bir akrabası aracılığı ile araç kiralayan memur E.Ş.T., 12 Nisan günü Mengir'i arayarak adli emanetten yeni uyuşturucu getirdiğini söyledi. Yakacık'ta bulunan polis lojmanlarının yakınında Mengir ile buluşan E.Ş.T., Mengir'i burada başına bir el ateş ederek öldürdükten sonra memleketine gitti. E.Ş.T. olayda kullandığı silahı da adli emanete geri koydu.

Adliye memuru tutuklandı

Soruşturmayı ilerleten savcılık, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli kadın katip A.M.'nin tüm bu yaşananları itiraf etmesi üzerine operasyon yaptı. Olayla ilgili gözaltına aralarında matbaacı, anahtarcı, sahte altınları yapan 20 kişiden E.Ş.T. tutuklanırken, A.M.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi ise serbest bırakıldı.Öte yandan savcılık, adli emanetten çalınan paralarla A.M.'ye birden fazla satın alınan araçlara ve eşyalara el koydu.