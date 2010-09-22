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OTOMOBİLDEKİ BOMBALAR PKK'NIN İDDİASI İZMİR (A.A)

22 Eylül 2010 16:06

-OTOMOBİLDEKİ BOMBALAR PKK'NIN İDDİASI İZMİR (A.A) - 22.09.2010 - Uşak'ta dün gece meydana gelen trafik kazası sonrasında, içinde bombalar ve bomba yapım krokileri bulunan otomobilin sürücüsünün, terör örgütü PKK'nın kuryesi olduğu, bulunan malzemelerin de PKK'ya ait olduğu iddia edildi. İçinde bombaların ve bomba yapım krokilerinin bulunduğu 65 NS 309 plakalı otomobilin sürücüsü Faik Yorgun'un PKK kuryesi olduğu ve otomobilde ele geçirilen malzemelerin PKK'ya ait olduğu ileri sürülürken, araştırmalar bu iddialar yönünde sürdürülüyor. Bombaların Irak'ın kuzeyinden geldiği öne sürülürken, Yorgun'un üzerinde bulunan cep telefonu kartları ve hafıza kartlarının da incelenmek üzere Ankara'daki Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği öğrenildi.  Otomobil sürücüsü Yorgun'dan alınan parmak iziyle, sürücünün üzerinden çıkan kimliğin sahte olmadığı belirlendi. Kaza yapan otomobilin Yorgun'a ait olduğu ve 15 gün önce satın alındığı bildirildi. Kazada ölen ve cesedi Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Faik Yorgun'un cebinde  örgütsel doküman bulunduğu, bunun üzerine aracında yapılan aramada mukavva bir kutunun içine gizlenmiş patlayıcı maddeler ile düzeneklerin ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan Faik Yorgun'un İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedinin otopsisi de tamamlandı. Cenazeyi almak için Yorgun'un yakınlarının beklendiği belirtildi. Yorgun'un nereden geldiği ve nereye gittiği konusundaki araştırma sürüyor.

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