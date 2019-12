Otomobilde yılın son fırsatı...

Küresel mali kriz nedeniyle satışları düşen otomotiv firmaları, yılın son iki ayına stokla yakalanınca kampanya silahına sarıldı... Kampanyalarda, peşin alım indirimleri, döviz kurunu sabitleme ve Özel Tüketim Vergisi’ni sıfırlama gibi cazip fırsatlar sunuluyor..

KIA:

Otomotiv ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Krizin adı bile otomobilde satışların bıçak gibi kesilmesine neden oluyor. Tüm dünyayı etkileyen mali krizin Türkiye'de hissedilmeye başladığı ekim ayında da otomobil pazarında büyük bir düşüş yaşandı. Pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında geriledi.2008 yılına iyi başlayan ve yılsonunda da talebin yüksek olacağı tahmini ile hazırlık yapan otomobil firmaları, pazardaki daralmaya karşı kampanya silahını çektiler. Kampanyalarda; peşin alım indirimleri, döviz kurunu sabitleme ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlama gibi cazip fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, taşıt kredisi kullanan tüketicilere 6 aya kadar 0 faiz imkanı da veriliyor.Çelik Motor 2008 Mayıs ayında satışa sunduğu cee'd modelinin 1.6 lt. dizel versiyonunu 32 bin 499 YTL'den satıyor. Rio ve Cerato modelleri için de 2 bin ve 2 bin 500 YTL takas desteği veriyor. Ayrıca SUV modelleri Sorento ve Kia için uygulanan sabit Euro kuru kampanyası devam ediyor. Şirket Euro'yu 1.649 YTL'de sabitledi.Çelik Motor, Hayat Boyu Garanti kampanyasına da yeniden başlama kararı aldı. Buna göre Sorento ve Sportage'larda 3 yıl veya 100 bin km'lik standart KIA garantisine ek olarak devreye girecek olan "Hayat Boyu ve Sınırsız Kilometre Özel Onarım Garantisi" aracın ilk sahibine, hiçbir ekstra ücret talep edilmeden sunuluyor.Yaris, Auris, Corolla ve Verso modelleri 2 bin 500 YTL indirimle, Toyota RAV 4 ve Avensis modelleri 5 bin YTL indirimle sunuluyor. Yaris'in fiyatı 25 bin 450 YTL'den Auris'in fiyatı 34 bin 900 YTL'den başlıyor. 5 bin YTL indirimin yapıldığı RAV 4'ün fiyatı 67 bin 650 YTL'den başlarken, Toyota Avensis ise 39 bin 750 YTL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.Döviz kurunu sabitleyen markalardan biri de Jaguar. Kasım ayı boyunca 2008 Model X-Type 2.0 D executive araçlar için kuru 1.70 den sabitledi. X-Type modelinin anahtar teslim satış fiyatı 59 bin 900 YTL.Kasım ayı boyunca fiyatları dondurdu. Mazda 2 modelinde anahtar teslim liste fiyatı üzerinden Go 1.3 ve Play 1.5 donanım seçenekleri için 3 bin YTL; Play 1.3 için 3 bin 500 YTL, tüm Mazda 3, Mazda 6 ve Mazda RX-8 modellerinde 6 bin YTL, Mazda MX-5'de 7 bin 600 YTL ve BT-50 Pick-up modelinde 2 bin YTL indirimler uygulanıyor. Tüm Mazda modelleri için geçerli bu kampanya 30 Kasım tarihine kadar geçerli olacak.2 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyada, 2 bin 500 YTL'ye varan takas avantajı ve 6 ay vadeli yüzde 0.98 sabit faizli 10 bin YTL kredi imkanı sunuluyor. Kampanyada, Megane Sedan Authentique 1.4 16V 28 bin 300 YTL, Clio HB Authentique 1.2 16V versiyonu 25 bin 200YTL'ye satışa sunuluyor.KampanyadaYeni Ibiza 25 bin 400 YTL'den, Cordoba 26 bin 900.-YTL'den, Leon 32 bin 300.-YTL'den, Altea XL 37 bin 300 YTL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirimle beraber geçerli olmak üzere VDF işbirliğiyle uygun faiz oranlarını içeren kredi kullanma koşulları da sunuluyor. 6 ay geri ödemeli 10 bin YTL'lik kredilere yüzde 0 faizin uygulandığı kampanyada, 15 bin YTL'ye 12 ay vadede yüzde 1.31 faiz, 20 bin YTL'ye de 18 ay vadede yüzde 1.66 faiz uygulanıyor.Kasım ayında fiyatlarını artırmayan firma Aveo ve Lacetti modellerinde 4 bin 500 YTL'ye varan kampanya fırsatı sunuyor. Captiva modeli için vergi levhası sahibi müşterilere de özel fiyat sunuyor. ALFAKampanya süresince Alfa 159 model ailesinin zengin "Distinctive Plus" donanım paketli versiyonları, baz donanım seviyesi fiyatına sunuluyor. 34 bin 650 Euro'dan başlayan anahtar teslim başlangıç fiyatına sahip Alfa Romeo 159 Sedan Distinctive Plus donanım seviyesinde mevcut zengin konfor ve güvenlik ekipmanlarına ek olarak deri döşeme, ısıtmalı yan aynalar, bi-xenon farlar, far yıkama ve 17 inç alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.Binek modellerinde ve ticari araç Nemo'da faiz kampanyası devam ediyor. Citroen Finans tarafından sağlanan kredide 15 bin YTL'ye 24 ay yüzde 1.29 faiz seçeneği mevcut. Bunun yanında C4 Picasso, C4 Sedan HDi ve C5 modellerinde faiz oranı aynı şartlar dahilinde yüzde 0.99'a kadar iniyor. Faiz kampanyasına ek olarak Yeni C4'ler de 2 bin 500 YTL'ye varan indirim uygulanıyor.Navara ve Pick-up modellerinde fiyatlarını sabit tutanNissan, kasıma özel 3 bin YTL'lik peşin alım indirimi veya yüzde 0'dan başlayan kredi seçenekleri sunuyor. Note'da benzinli ve dizel fiyatlarını eşitleyenNissan, yüzde 0.99'dan başlayan kredi imkanı veriyor.2008 ve 2009 model yılı araçlar için farklı tavsiye edilen perakende kampanyası yapıyor. 2008 model yılı Antara için 25 bin 370 YTL'yi bulan indirim uygulanıyor. Bu kampanya ile 2.0 CDTi 150 bg modelinin fiyatı 75 bin 509 YTL'ye iniyor. Opel'in Astra Sedan modellerinde indirim tutarı 7 bin 70 YTL'ye, Astra HB'de 7 bin 570 YTL'yi buluyor. Corsa'da indirim 2 bin YTL'den başlayıp, 5 bin 400 YTL'ye kadar çıkıyor. Meriva'da 6 bin 500 YTL, Zafira'da ise 6 bin 500-7 bin 590 YTL indirim yapılıyor.Her pazartesi günü belirlenecek kur oranını sabitleyerek tüm hafta boyunca Sedan otomobilleri Volvo S40, S60 ve S80 modellerini sabit kur avantajı ile satışa sunuyor. Volvo, 11- 18 Kasım tarihleri arasında Euro kurunu 1.75 YTL olarak sabitledi.