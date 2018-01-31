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Otomobilde taşınan buzağıya sosyal medya ilgisi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, otomobilin arka koltuğuna konularak, taşınan buzağı ilgi çekti

31 Ocak 2018 19:09

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, otomobilin arka koltuğuna konularak, taşınan buzağı ilgi çekti. Sosyal medyada paylaşılan buzağı fotoğrafları, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Afyonkarahisar\'ın işlek caddelerinden Kadınana\'da, otomobilin arka koltuğunda taşınan buzağıyı görenler, şaşkınlık yaşadı. Plakası öğrenilemeyen otomobildeki buzağının cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekenler, sosyal medya üzerinden paylaştı. Kısa sürede, çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğraflar, büyük ilgi gördü.
Otomobildeki buzağının fotoğrafını çekenlerden Sinan Ordu, hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, unutmasının da mümkün olmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

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