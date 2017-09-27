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Otomobilde sır cinayet

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZ, (DHA)- DENİZLİ'de bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, yanındaki kadını tüfekle öldüren katil zanlısı, polise giderek teslim oldu

27 Eylül 2017 19:27

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZ, (DHA)- DENİZLİ\'de bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, yanındaki kadını tüfekle öldüren katil zanlısı, polise giderek teslim oldu. Polis, detaylı kontrol için, içinde ceset bulunan otomobili Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürerek incelemeye aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bugün saat 15.00\'te gelen adı açıklanmayan bir erkek, otomobilde yanında oturan kadını tüfekle öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısını gözaltına alan polis ekipleri, ihbar üzerine cinayetin işlendiği Pamukkale İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ne gitti. Yol kenarında park halindeki otomobilin yan koltuğunda cesedi buldu. Cinayette kullanılan silaha da el koyan ekipler, detaylı inceleme için çekiciye yüklenen otomobili emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, Emniyete getirilen otomobil üstünde araştırmalara başladı. Cinayetin niçin işlendiği, ölen kişi ve katil zanlısının kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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