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Otomobilde, Roma dönemi heykel başı ele geçirildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, kontrol noktasında polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Roma döneminden tanrı heykeline ait olduğu sanılan heykel başı ile gözyaşı şişesi ele geçirdi

12 Aralık 2017 17:13

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, kontrol noktasında polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Roma döneminden tanrı heykeline ait olduğu sanılan heykel başı ile gözyaşı şişesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla-Aydın yolunda dün akşam denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma döneminden tanrı heykeline ait olduğu sanılan heykel başı ve gözyaşı şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.C.A., ve F.İ.Y., emniyete götürüldü. Tanrı heykeline ait olduğu sanılan heykel başının piyasa değerinin, yaklaşık 5 milyon TL olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

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