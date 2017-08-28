Otomobilde ölü bulunan genç kalbine yenildi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde park halindeki bir otomobilde ölü bulunan 23 yaşındaki Alican Bektaş\'ın yapılan ön otopsisinde kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, geçen Cuma günü 9301 sokakta bulunan Tahsin Yazıcı Parkı yakınlarındaki park halindeki bir otomobilde meydana geldi. Anestezi uzmanı 23 yaşındaki Alican Bektaş\'ı, 35 GA 3839 plakalı otomobilde hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bektaş\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside, Bektaş\'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bektaş\'ın cenazesi, memleketi Denizli\'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan, Bektaş\'ın yakınları, \"KPSS\'den 90\'ın üzerinde puan almasına rağmen kadro açılmadığı için atanamadı. Daha önce de 2 kez kalp krizi geçirmiş, ciddi sıkıntılar çekmişti. Pırıl pırıl bir çocuktu, sigara ve alkol dahi kullanmazdı. Kalbi, atanamama stresine dayanamadı.\" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI