Otomobilde nakit ödeyenlere de ‘Teslim tarihi fiyatı geçerli’ deniyor

Otomobilde tedarik ve fiyatlama sıkıntısı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bloomberg HT’nin haberine göre Gerçek Oto Otomotiv Grup Başkanı Serkan Sucu, nakit ödeme yapan müşterilerinin bile “Teslim tarihindeki fiyat geçerli” karşılığını aldığını söyledi.

Otomotiv sektöründe tedarik ve fiyatlamada yaşanan sıkıntılar piyasadaki alım-satım davranışları üzerinde de önemli etkiler yarattı.

Serkan Sucu, sıraya girip arabalarını alan müşterilerin 1-3 gün içinde aldıkları arabayı satışa çıkardığını belirtti.

Sucu sektörde otomobil tedarik sıkıntısının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Doların artacağı beklentisiyle talebin öne çekildiğini ifade eden Sucu, öne çekilen talebe karşılık verecek otomobil temininde zorlandıklarını söyledi.

Sucu, sektörde nakit ödeme yapan müşterilere bile teslim zamanındaki fiyatın geçerli olacağı yönünde açıklamalar yapıldığını belirtti.