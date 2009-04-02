Otomobilde indirim sona erdi

ÖTV indiriminin ardından hareketlenen otomotiv sektöründe, bazı modellerde stokların erimesinin ardından oluşan üretim ve kur farkı maliyeti, fiyatlara yansıdı. Firmalar, nisan ayı liste fiyatlarını zamlı olarak yeniledi.



Ekonomide 4. Tedbir Paketi kapsamında açıklanan ve 1600 CC'nin altındaki otomobillerde yüzde 37 olan ÖTV'yi yüzde 18'e çeken düzenlemenin ardından otomotiv sektörü hareketli günler geçirdi.



Tüketiciler, vergi avantajını fırsata çevirmek için bayilere akın ederken, birçok model, uygulamanın başladığı ilk günlerde tükendi.



Bakan Zafer Çağlayan, düzenlemede süre uzatılmasının söz konusu olmayacağını birçok kez yinelerken, kendisine gelen telefonlardan örnekler vererek, otomotiv firmalarını müşterilerin beklentilerini karşılamaları konusunda uyarmıştı.



Vergi düzenlemesinin üzerinden yaklaşık 15 gün geçerken, otomotiv firmalarının bir süredir dile getirdiği üretim ve kur farkı maliyeti, nisan ayı liste fiyatlarına zam olarak yansıdı.



Firmalar özellikle yoğun talep gören ve stokları tükenen modellerine, değişik oranlarda zamlar yaptı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 23 Ocak 2009 itibariyle 151 bin stoktan bahsettiğini hatırlattı.



Bunun ciddi bir stok olduğunu ve 6 ayı aşkın bir süredir beklediğini ifade eden Aybar, "Bu stoklar, özellikle ithal piyasadan Türkiye'ye girerken o zamanki kurlar euro 1,70, dolar da 1,22 lira civarındaydı. Dolayısıyla bu araçlar Türkiye'ye girdikten sonra üzerine sadece finansman maliyeti eklendi, ama stokta bekletildiler" dedi.



Markaların rekabet güçlerine göre bu zam oranının değişeceğini ifade eden Aybar, "Kimi küçük oranda, kimi yüksek oranda bu maliyeti yansıtacaktır. Herkes kendi hesabını yapacaktır. Yerine koyma maliyetinin bu zamları kaçınılmaz kıldığının altını çizmemiz lazım" diye konuştu.



GM Türkiye Dış İlişkiler Müdürü Sinan Ulusoy da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörde firmaların bugün itibariyle bazı modellerinin fiyatlarını cüzi miktarda artırdığını söyledi.



Fiyat artışının ÖTV indirimi öncesinde de konuşulduğunun altını çizen Ulusoy, kurlardaki baskıdan dolayı artışların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.



Firmaların, ÖTV indiriminin hayata geçmesinin ardından yanlış anlamaya yol açabileceği için, düşünülen zamları fiyatlarına yansıtmadığını söyleyen Ulusoy, bu ay itibariyle her firmanın kendi politikaları doğrultusunda zam yaptığını söyledi.



Bu zamları normal karşılamak gerektiğini dile getiren Ulusoy, bunun tamamen zorunluluktan ortaya çıktığını anlattı.



Ulusoy, Opel'in fiyatlarına yüzde 1'den başlayarak yüzde 3'e yaklaşan oranlarda zam yaptığını kaydetti.



Peugeot nisan ayında çevre duyarlılığına destek olmak için Blue Lion standartlarına sahip olan Peugeot modellerinde bin lira ek fiyat avantajı sunmaya devam ederken, bazı modellerin fiyatlarını da yeniden yapılandırdı.



Bu uygulama sonucunda bazı Peugeot binek modellerinin fiyatları yüzde 1,4 ile yüzde 3,5 arasında, bazı hafif ticari araç modellerinin fiyatları ise yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasında artırıldı.



Renault, fiyatlarında henüz bir değişiklik yapmazken, Toyota ise Auris, Verso ve ticari modellerine zam yapmadı.



Toyota, Avensis'in bazı versiyonları ile Corolla ve Yaris gibi modellerine yüzde 1 ile yüzde 3,8 arasında değişen oranlarda zam yaptı.



Markaların bazı modellerinin 1 Nisan 2009 itibariyle fiyatları şöyle gerçekleşti:



MARKA…………………...…Eski fiyat...Yeni fiyat

Model……………………… BİN TL……..BİN TL

Hyundai Accent Era Start…17.174………18.500

Hyundai Getz 1.4 Start…….17.691…….. 18.500

Hyundai Matrix 1.5 CRDi…. 22.600………23.600

Fiat Grande Punto 3K……..21.700……….22.450

Fiat Bravo 1.4 Acvite……….26.720………27.720

Fiat Linea 1.4 Active………..23.990………24.640

Fiat Albea Sole 1.4 Active…16.400……….16.800

Ford Ford Fiesta Trend 5K...23.665………24.470

Ford Mondeo 5K 1.6i……….39.890………41.520

Peugeot Bipper Van 1.4 HDi.19.950………20.360

Toyota Corolla 1.6 Comfort…33.700………35.000

Toyota Avansis 2.0 Premium..78.600………79.300

Toyota Yaris 1.0 Terra……….24.500……….25.500

