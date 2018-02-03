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Otomobilde esrara 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 978 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

03 Şubat 2018 18:19

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 978 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 978 gram kubar esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan A.Y. (25) ve A.K.(35) gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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