Otomobilde bulunan 42 kilo esrarla ilgili olarak 4'ü uzman çavuş, 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da uzman çavuş H.N.'nin otomobilde 42 kilo 100 gram esrarla yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 uzman çavuş daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 uzman çavuş ile 1 sivil 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş H.N, Urfa'nın Hilvan ilçesinde 42 kilo 100 gram esrarla yakalanmıştı. Gözaltına alınan H.N. sorgusunda uyuşturucuyu Hilvan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde oturan H.A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmeye götürdüğünü söylemişti. H.N. uyuşturucu ticaretini Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 3 uzman çavuş ile birlikte yaptıklarını belirtti. (DHA)

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