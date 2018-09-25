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Otomobilde bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde durdurulan otomobilde, 14 gram bonzai ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi

25 Eylül 2018 17:27

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde durdurulan otomobilde, 14 gram bonzai ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın\'dan Muğla\'nın Milas ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Dün öğle saatlerinde ilçe merkezinde önlem alan polis, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 gram bonzai ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ç., ile E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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