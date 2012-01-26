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Dünya

Otomobilde 11 kişi ehliyetten etti  LONDRA (A.A)

26 Ocak 2012 22:31

-Otomobilde 11 kişi ehliyetten etti  LONDRA (A.A) - 26.01.2012 - İngiltere'de aracına altısı çocuk 10 kişiyi sığdıran sürücü bir yıl trafikten men edildi. Zoltan Lakatos adlı 38 yaşındaki sürücünün, binek otomobilinde kendisinden başka 4 yetişkin ve 4'ü polis tarafından bagajda bulunan 6 çocuk taşıdığı belirlendi. Leicester'da geçen yıl polisin yakaladığı Lakatos'un, yolcuları tehlikeye atmak ve sigortasız trafiğe çıkmak suçlarından yargılandığı ve bir yıl trafikten men edildiği kaydedildi. Sürücüye ayrıca 1325 pound (yaklaşık 3700 lira) para cezası verildi. 

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