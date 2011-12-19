Otomobil yüklü TIR alt geçite düştü!

T24



Ortalık savaş alanı gibi



Emniyet müdürü inceleme yaptı



Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Akabe Mahallesi SSK Kavşağı’nda meydana geldi. Suriyeli 31 yaşındaki Ahmet Necar yönetimindeki, Kia marka 8 yeni otomobilin yüklü olduğu Suriye plakalı TIR, Gaziantep yönünden gelirken kent girişinde freni boşalınca kontrolden çıktı.Hızlanan TIR, SSK Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında bekleyen 2 minibüs ile 1 otomobile çarptı. TIR daha sonra çarptığı Hasan Basri Polat yönetimindeki otomobili önüne katıp, kavşakta bulunan ve demir korkuluklarını yıktığı alt geçite düştü. Çapraz şekilde düşen ve arka kısmı köprüde asılı kalan TIR’ın önüne kattığı otomobil ise demir yığınına döndü. Ön bölümü köprünün duvarına çarpmasıyla TIR’ın dorsesinde bulunan 8 yeni otomobilden bazıları hurdaya dönerken, diğerleri de dorseden çıkıp büyük hasar gördü.Alt geçitteki yoldan o sırada araç geçmemesi olası bir faciayı önlerken, yola savrulan otomobiller nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Manzarayı görüp şaşkına dönen onlarca kişi durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. İlk etapta polisler, sağlık görevlilerinin rahat hareket edebilmeleri için Şanlıurfa- Gaziantep karayolunu çift yönlü olarak ulaşıma kapattı.Bu sırada kazayı gören Akabe Mahallesi sakinleri de olay yerine akın edip, sağlık görevlileri ile birlikte yaralıları sedyeye taşıdı. Sedye ile ambulansa taşınan 2’si Suriyeli 6 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisine başlanan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan Basri Polat’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Yaralıların götürülmesinin ardından alt geçidin ulaşıma kapatıldığı kazada, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda ulaşım kontrollü olarak bağlantı yollarından verilmeye başlandı.Kaza nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kavşakta, onlarca meraklının köprünün üzerinde toplanması üzerine polis megafonla dağılmaları yönünde anons yaptı. Uyarılara rağmen onlarca kişi polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle izlemeyi sürdürdü. Kazanın ardından Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Emniyet Müdürü Likoğlu, kazada alt geçitten araç geçmemesinin büyük bir şans olduğunu söylerken, ilk belirlemelere göre TIR’ın freninin boşalması nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi.Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda TIR’ın dorsesinden yola savrulan ve kullanılmadan hurdaya dönen 8 otomobil, çekiciler tarafından olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. TIR’ın önüne kattığı ve demir yığınına dönen otomobil de bölgeden çekici yardımıyla uzaklaştırıldı. Otomobillerin alandan kaldırılmasının ardından asılı şekilde kalan TIR, köprünün üstünden ve altından çekiciler yardımıyla yapılan çalışma ile aşağı indirildi ve götürüldü.Ortalığın savaş alanına döndüren kaza, otomobil ve TIR’ların çekilmesi ve belediye personellerinin yolu temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.Öte yandan, Suriye plakalı TIR’ın Ürdün limanından aldığı 8 yeni otomobili, Türkiye üzerinden Irak’a götürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.