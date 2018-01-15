Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, çamurla kaplı yolda kayan otomobil viyadük inşaatı sahasına düştü. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza akşam saatlerinde, Yenişehir Mahallesi\'ndeki otogar köprülü kavşak inşaatı sahasında meydana geldi. Tuğçe V. idaresindeki 41 PD 508 plakalı otomobil inşaat halindeki viyadükün yanındaki yan yolda ilerlerken çamur nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil metal bariyerleri aşarak viyadük inşaatın yanındaki boşluğa düştü. Otomobilde sıkışan Tuğçe V. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Tuğçe V., kazadan yaralanmadan kurtuldu. Otomobil ise vinç ile inşaat sahasından çıkarıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksarken, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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