-OTOMOBİL VİNCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Başakşehir'de, bir eğlence merkezinde kavgaya karıştıktan sonra polisten kaçmaya çalışan otomobil vince çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İkitelli'deki bir eğlence merkezinde bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen şüphelilerin kaçtığı 34 VL 189 plakalı otomobili, polis ekipleri takibe aldı. Takip sürerken Muzaffer İpek yönetimindeki araç, Bahariye Caddesi Marmara Sanayi Sitesi önünde park halinde bulunan vince çarptı. Kazada, Muzaffer İpek, Hasan Başar, İsmail Güner ve İsmail Zent yaralandı. Çarpma sonucu araçta sıkışan otomobil sürücüsü İpek ile Hasan Başar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken İpek'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Güner de, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hasan Başar ile Sinan Zent ise Bağcılar Devlet Hastanesi ile TEM Hospital'a kaldırılarak tedavi altına alındı.