Otomobil ve karavan bir arada - FOTOGALERİ

Tasarımcısı tarafından Colim (Colors of Life in Motion) adı verilen kara-otomobil, 2 kişilik bir modern bir otomobil ile, 4 kişilik bir karavanın birleşiminden oluşuyor. Tasarımın en sıradışı yanı ise, motorlu kısmın, gövdeden ayrılarak 2 kişilik bir otomobil olarak kullanılabilmesi.Hafta sonu gezileri yada tatillerin vazgeçilmezi olabilecek araç, istendiği takdirde ise şehir içi ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek minik bir otomobil haline dönüşüyor.Aracın karavan bölümü isteğe göre mutfak, banyo, yatak odası yada oturma odası şeklinde düzenlenebilen kara-otomobilin çevre dostu bir motora da sahip olması planlanıyor.