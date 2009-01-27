T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otomobil ve karavan bir arada

Christian Susana tarafından tasarlanan bu ilginç konsept, karavan ve otomobili bir arada buluşturmayı başarıyor.

27 Ocak 2009 02:00

Christian Susana tarafından tasarlanan bu ilginç konsept, karavan ve otomobili bir arada buluşturmayı başarıyor.

Otomobil ve karavan bir arada - FOTOGALERİ

Tasarımcısı tarafından Colim (Colors of Life in Motion) adı verilen kara-otomobil, 2 kişilik bir modern bir otomobil ile, 4 kişilik bir karavanın birleşiminden oluşuyor. Tasarımın en sıradışı yanı ise, motorlu kısmın, gövdeden ayrılarak 2 kişilik bir otomobil olarak kullanılabilmesi.

Hafta sonu gezileri yada tatillerin vazgeçilmezi olabilecek araç, istendiği takdirde ise şehir içi ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek minik bir otomobil haline dönüşüyor.

Aracın karavan bölümü isteğe göre mutfak, banyo, yatak odası yada oturma odası şeklinde düzenlenebilen kara-otomobilin çevre dostu bir motora da sahip olması planlanıyor.

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24