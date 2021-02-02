Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 10 yılın en iyi Ocak ayı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet oldu. Satışlarda 2011 yılından bu yana en yüksek Ocak ayı rakamlarına ulaşıldı.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında arttı ve 35 bin 358 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı.

2020 yılında Türkiye otomotiv pazarı 800 bin adetin altında kalmıştı.