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Yaşam

Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı

2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bine ulaştı. Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı

12 Nisan 2017 16:59

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Ocak-mart döneminde, toplam otomotiv üretimi 424 bin, otomobil üretimi ise 300 bin düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 8 daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daralarak 116 bine geriledi.

 

Otomobil üretimi 300 bin düzeyinde gerçekleşti

 

2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bin düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017'deki verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. 2017 yılı ocak-mart döneminde traktör üretimi de yüzde 12 azalarak 12 bin 294 oldu.

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