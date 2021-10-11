Otomotiv üretimi eylülde yüzde 25 geriledi

Eylül ayında Türkiye'de otomotiv üretimi azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre eylülde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 gerileyerek 107 bin 29 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretiminde ise düşüş yüzde 34,4 oldu. Eylül ayında Türkiye'de 59 bin 335 adet otomobil üretildi.

Pazar verilerine bakıldığında ise eylül ayında toplam pazarın yıllık yüzde 36, otomobil pazarının ise yüzde 39,1 daraldığı görüldü.

OSD verilerine göre ihracat rakamlarının da geriledi. Buna göre eylül ayında toplam otomotiv ihracatı yüzde 5,1 düşüşle 2,5 milyar dolar oldu. Otomobil ihracatı ise yüzde 28,5 düşüşle 618,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 8 arttı

2021 yılı ocak-eylül döneminde ise toplam üretim yüzde 8 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 921 bin 619 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 108 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı ocak-eylül döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 12 oranında arttı ve 434 bin 800 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 26 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 38 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 25 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 18 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 63 arttı.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 oranında arttı, otomobil ihracatı ise yüzde 4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 671 bin 674 adet, otomobil ihracatı ise 401 bin 437 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 25, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.