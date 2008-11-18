Otomobil uçuruma uçtu: 5 ölü

Seydişehir-Antalya karayolunda TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova'daki yakınlarının cenaze törenine gittikleri bildirildi.



Mustafa Günay'ın (43) kullandığı 42 K 3446 plakalı tır, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde, Süleyman Kuş'un (31) kullandığı 07 YHR 70 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Ali Ergin (59), eşi Gülser Ergin (63), damatları Süleyman Kuş, Ali Ergin'in kayınbiraderi Hasan Can (71) ve eşi Fatma Can (64) hayatını kaybetti.



Kazada ölenlerin cenazeleri, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Hayatını kaybedenlerden Ali Ergin'in, Manavgat'ın Taşağıl beldesi Belediye Başkanı Şakir Ergin'in amcasının oğlu olduğu bildirildi.



Otomobilde bulunanların, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova köyünde bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.



