Otomobil, uçak ve trenden kaynaklı gürültü ses emici duvarla önlenecek

Ses kirliliğini önlemek için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otomobil, uçak ve trenden kaynaklanan gürültüleri ses emici duvarlarla önleyecek. Ayrıca taşıtların yanı sıra klakson sesini de önlemek amacıyla daha fazla sayıda park yapılıp yol kenarlarına ağaç dikilecek.

Zaman'ın haberine göre, gürültüyü önleme çalışmalarını artıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ses kirliliğine çözüm arıyor. Türkiye genelinde gürültü haritası çıkarılmasına yönelik çalışma devam ederken, otoban, tren güzergâhı, havaalanı ve şehir merkezindeki ses kirliliğine karşı harekete geçildi.

Eylem planı kapsamında otomobil, uçak ve trenden kaynaklanan gürültüler ses emici duvarlar sayesinde önlenecek. AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde uygulanan gürültüyü önleyici sistemler üzerinde çalışılıyor.

2014 yılı sonuna kadar büyük şehirlerin gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alması gerektiğine dikkat çeken bakanlık yetkilileri, karayolları, şehir merkezine yakın tren istasyonları ve havaalanlarında ses emici özelliği olan gürültü bariyerleri konulacağını söyledi. Aynı yetkili, taşıtların yanı sıra klakson sesini de önlemek amacıyla daha fazla sayıda park yapılması ve yol kenarlarına ağaç dikilmesi gerektiğine dikkat çekerek AB'ye uyum açısından da bu düzenlemelerin önemli olduğunun altını çizdi. Fizik Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve üniversiteler arasında gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin protokol bulunuyor. Belediye çalışanları buralardan alacakları sertifika ile eğitimden geçirilecek.

Nüfusu 250 binden fazla olan yerleşim alanları için en geç 2013'e kadar, nüfusu 100 ile 250 bin arasında olan yerleşim alanları için en geç 2018'e kadar gürültü haritalarının hazırlanması gerekiyor. Harita sonuçlarına bağlı olarak en geç 2014 ve 2019'a kadar gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik eylem planları hazırlanacak.

Gürültünün insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, geçici veya sürekli işitme bozuklukları, kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi tesirlere sebep olduğunu ifade eden bakanlık yetkilileri, gürültünün kontrol altına alınmasına yönelik olarak ilk teknik düzenlemenin, 1986'da yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği ile getirildiğine dikkat çekiyor.

Yönetmelik, eğlence yerleri ve diğer yapıların iç mekânlarına gürültü sınırlaması getiriyor. Yönetmelik ile karayolu, demiryolu, suyolu, havaalanı, sanayi tesisleri, şantiye faaliyetleri, eğlence yerleri, işyerleri, imalathaneler, gürültüye hassas yapıların bulunduğu alanlarda açık havada yapılan faaliyetlerden kaynaklanan gürültü için kriterler getirildi.