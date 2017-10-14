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Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

14 Ekim 2017 03:12

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada, 2\'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli-Nazilli Devlet Karayolu Kırsal Hamzalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Denizli\'den Nazilli yönüne giden Mehmet Kocaman yönetimindeki 09 H 6579 plakalı otomobil, İsmail Kabakoğlu yönetimindeki 09 R 4636 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, traktörün römork kısmında bulunan Ayşe Çulha (52), Atike Sarıkaya (42), Emine Kabakoğlu (19) ve Ayşe Kabakoğlu (52) ile otomobildeki Kemal Egemen (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Çulha ve Atike Sarıkaya\'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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