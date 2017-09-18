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Otomobil, traktöre çarptı : 2'si ağır 4 yaralı

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Havza İlçesi'nde otomobilin önündeki traktöre çarpması sonucu, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

18 Eylül 2017 02:31

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde otomobilin önündeki traktöre çarpması sonucu, 2\'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza Samsun’un Havza İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi\'nde meydana geldi. 62 yaşındaki İbrahim Zengin, yönetimindeki 55 GZ 957 plakalı otomobil, 67 yaşındaki Nihat Sağlam yönetimindeki 55 HY 519 plakalı ayçiçeği çekirdeği taşıyan traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Zengin, yanında bulunan annesi 91 yaşındaki Emine Zengin, eşi 61 yaşındaki Duriye Zengin ve 28 yaşındaki Hatice Zengin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapıldıktan sonra durumları ağır olan Emine Zengin ve Duriye Zengin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruyturma sürüyor.

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