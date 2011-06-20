-OTOMOBİL TORTUM ÇAYI'NA DEVRİLDİ ERZURUM (A.A) - 20.06.2011 - Erzurum'da bir otomobilin Tortum Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi hafif yaralandı. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Beyer yönetimindeki 25 LD 831 plakalı otomobil, Uzundere-Tortum karayolu Pehlivanlı Derekapı mevkisinde yoldan çıkarak Tortum Çayı'na devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Beyer (14) ile Furkan Koba (12) akıntıya kapıldı. Mehmet Beyer'in cesedine, jandarma ve vatandaşların aramaları sonucu Derekapı mevkisinden 6 kilometre mesafede ulaşıldı. Furkan Koba'nın da bulunması için olay yerine İl Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinden dalgıç ekibi gönderildi. Dalgıç ekibinin arama çalışmaları devam ediyor. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran ve hafif yaralanan 5 kişi de Uzundere ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. -ELAZIĞ Elazığ'da meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki Gülüşkür Köprüsü'nde Muhammet Yıldız'ın kullandığı 23 K 2292 plakalı otomobil, önünde giden Selahattin Ayyıldız'ın kullandığı 23 EZ 593 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Habibe Yıldız (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Yıldız ve Ayyıldız ile iki araçta bulunan Muhammet Miraç Ayyıldız, Suna Ayyıldız, Selma Yıldız, Hüsna Çiçek ve Muhammet Arda Çiçek ise Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın, otomobilin önünde giden pikabı sollamak isterken meydana geldiği ileri sürüldü.