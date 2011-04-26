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OTOMOBİL TORTUM BARAJINA UÇTU: 5 ÖLÜ ERZURUM (A.A)

26 Nisan 2011 13:15

-OTOMOBİL TORTUM BARAJINA UÇTU: 5 ÖLÜ ERZURUM (A.A) - 26.04.2011 - Erzurum'daki Tortum Baraj Gölü'ne devrilen otomobildeki 5 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 LL 821 plakalı otomobil, Uzundere-Yusufeli karayolunun 14. kilometresinde yoldan çıkarak Tortum Baraj Gölü'ne devrildi. Kazada, otomobilde bulunan İbrahim Yıldız (24), Ramazan Karadağ (24) ve Tuncay Yıldırım ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi öldü. Baraj gölüne devrilen otomobildeki cesetler, Sivil Savunma Erzurum Arama Kurtarma Birliği ekipleri tarafından çıkarıldı.

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