-OTOMOBİL TORTUM BARAJINA UÇTU: 5 ÖLÜ ERZURUM (A.A) - 26.04.2011 - Erzurum'daki Tortum Baraj Gölü'ne devrilen otomobildeki 5 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 LL 821 plakalı otomobil, Uzundere-Yusufeli karayolunun 14. kilometresinde yoldan çıkarak Tortum Baraj Gölü'ne devrildi. Kazada, otomobilde bulunan İbrahim Yıldız (24), Ramazan Karadağ (24) ve Tuncay Yıldırım ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi öldü. Baraj gölüne devrilen otomobildeki cesetler, Sivil Savunma Erzurum Arama Kurtarma Birliği ekipleri tarafından çıkarıldı.