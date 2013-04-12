T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otomobil TIR'la çarpıştı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

12 Nisan 2013 10:24

Kahramanmaraş'ta bir TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
 
Pazarcık-Kahramanmaraş karayolunun 10. kilometresinde, Yalçın Kar'ın kullandığı 35 ZL 318 plakalı TIR, sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 AH 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan Erdal Gözlüklü (37), Harun Kedi ve Mahmut Odabaşıoğlu (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Kar, gözaltına alındı.

ETİKETLER

otomobiltırkazakahramanmaraşarabaotomobil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24