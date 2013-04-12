Otomobil TIR'la çarpıştı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta bir TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Pazarcık-Kahramanmaraş karayolunun 10. kilometresinde, Yalçın Kar'ın kullandığı 35 ZL 318 plakalı TIR, sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 AH 682 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilde bulunan Erdal Gözlüklü (37), Harun Kedi ve Mahmut Odabaşıoğlu (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü Kar, gözaltına alındı.