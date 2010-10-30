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OTOMOBİL TIRLA ÇARPIŞTI: 10 YARALI  ESKİŞEHİR (A.A)

30 Ekim 2010 14:33

-OTOMOBİL TIRLA ÇARPIŞTI: 10 YARALI  ESKİŞEHİR (A.A) - 30.10.2010 - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Hasan Yumrukaya idaresindeki 26 EF 460 plakalı otomobil Çiftçi Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde Cuma Kıymet'in kullandığı 34 GN 9844 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan, Cuma Kıymet (41), Hasan Yumrukaya (28), Cüneyt Yumrukaya (23), Fatma Yumrukaya (58), Merve Kılıç (14), Emre Kılıç (12), Elif Turpçu (11), Hacer Turpçu (15), Orhan Kılıç (27) ile Recep Turpçu (39) Çifteler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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