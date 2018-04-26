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Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

26 Nisan 2018 15:28

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, otomobilin TIR\'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ergün Yılmaz yönetimindeki 41 AAJ 873 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ömer Asan yönetimindeki 06 DS 5603 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Otomobil, TIR\'ın dorsesinin altına girdi. TIR şoförü, lastik patladığını düşünerek altına giren araçla bir süre ilerleyip, yolun sağında durdu. TIR\'ın altındaki aracı fark eden Asan, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Ergün Yılmaz ile Aylin Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

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