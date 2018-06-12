Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesi yakınlarında önünde giden TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza saat 21.30 sıralarında İnönü -Kütahya karayolu, Oklubalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Süleyman Oral (41) yönetimindeki 34 RP 8526 plakalı otomobil önünde gitmekte olan Murat Masat\'ın (57) kullandığı 42 Y 5218 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Savaşçı (25) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Süleyman Oral ise kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Jandarma ekipleri TIR\'ın şoförü Murat Masat\'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

