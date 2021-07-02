Otomobil satışları yüzde 12.5 arttı

Normalleşme ile birlikte hareketlenen otomobil sektörü yüzde 12.5 oranında artış yaşadı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 9.3 artmış oldu. Haziran'da 79 bin 819 araç satıldı.

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına göre yüzde 12,5 artarak 79.819 adet oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 62.348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 25,6 artarak 17.471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394.701 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 52,4 oranında artarak 310.325 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 67,2 artarak 84.376 adede ulaştı.