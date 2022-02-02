Otomobil satışları ocak ayında yüzde 12,8 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Ocak'ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı. Aynı dönemde otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 17,9 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) sektörün yeni yıla daralmayla başladığını, otomobil satışlarındaki düşüşün sürdüğünü açıkladı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Ocak’ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı.

ODD’nin internet sitesinde paylaşılan rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 Ocak’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet oldu.

Otomobil satışları ise, 2022 Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

Pazar daraldı

ODD verileri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2021 genelinde de yüzde 4.6 daralarak 737 bin 350 adede gerilediğini, sadece aralık ayına bakıldığında satışlardaki daralmanın yüzde 40.3 olduğunu ortaya koymuştu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.