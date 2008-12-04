Otomobil satışı yüzde 60 düştü

Türkiye'deki otomobil satışları, küresel kriz nedeniyle kasımda yaklaşık yüzde 60 düşerken, aynı dönemde Türk tüketiciler lüks otomobil markalarından vazgeçmedi. Fiyatı yaklaşık 330 bin euro olan Bentley'den kasımda 1 adet satılırken, 300 bin eurodan başlayan Lamborghini'den 2 adet satış yapıldı. Ayrıca, 1 Maserati, 9 Porsche ve 30 Jaguar satın aldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) dün verilerine göre, kasımda otomobil satışları adeta çakıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre binek otomobil satışları yüzde 56,6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 61,8 geriledi.



Böylece kasım ayında binek ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,5 düşüş yaşanmış oldu. Ancak ne küresel kriz ne de piyasadaki durgunluk, lüks otomobil tutkunlarına engel oldu.



Kasımda, Lamborghini, Porche ve Jaguar gibi milyonlarca dolar değerindeki otomobiller Türkiye'den sipariş aldı. Bu dönemde 2 Lamborghini, 9 Porche ve 30 Jaguar marka otomobil Türkiye'deki alıcılar tarafından satın alındı. Böylelikle yılbaşından beri Türkiye'den satın alınan Lamborghini sayısı 8'e, Porche sayısı 147'ye, Jaguar sayısı ise 270'e ulaştı.



Toplam satışlar yüzde 58,5 düştü



ODD verilerine göre, ocak-kasım dönemindeki toplam binek ve ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8,5 gerileyerek 451 bin 945 adet olarak gerçekleşti. İlk 11 ayda toplam binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,3 azalarak 280 bin 119 adete ulaştı.



Toplam hafif ticari araç satışları da geçen yıla oranla yüzde 13,3 azalarak 171 bin 826 adet oldu. Aylık verilere göre ise, kasımda 17 bin 201 binek, 9 bin 52 adet de hafif ticari araç satıldı. Buna göre, geçen yılın ayna ayına göre binek otomobil satışlarında yüzde 566, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 61,8 düşüş yaşandı. Toplam satışlarında ise düşüş ortalama yüzde 58,5 olarak gerçekleşti.



Bu arada Kasım 2008 döneminde, Ekim 2008'e göre binek otomobil satışlarında yüzde 13, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 31 düşüş görüldü.



