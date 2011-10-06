Otomobil satışı rekora gidiyor

T24- Türkiye otomotiv pazarı, geçen yıl 790 bin adetlik satışla ulaştığı tüm zamanların rekoruna bu yıl da yaklaşıyor.



Türkiye otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 602.228 adet olarak gerçekleşti. 465.178 adet olan 2010 yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 29,46 oranında arttı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2011 yılının ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 76,28 büyürken, ikinci çeyreğinde büyüme oranı yüzde 36,64 oranında gerçekleşti. 3. çeyrekte ise beklentiler doğrultusunda toplam pazar yüzde 3,07 oranında geriledi.

Raporda, ''2011 yılının son çeyreği içerisinde bulunduğumuz şartlarda önemli değişiklikler olmaması beklenmekte olup, otomotiv sektörü yıl sonu toplam pazar tahmini 850-900 bin seviyesindedir'' denildi.



Türkiye otomotiv sektörü 2010 yılında 793.172 adetlik toplam satışla tüm zamanların rekörünü kırmıştı.





Yerli otomobilde Renault





2011 toplamın satışlarında ithal/yerli dağılımlarına bakıldığında yerli otomobilde 61.618 adetlik satış rakamıyla Renault ilk sırada yer alırken, yerli hafif ticari satışında ise 46.960 adetle Ford birinci durumda...



Türkiye otomotiv pazarında ithalin ağırlığı sürürken, satılan 602.228 otomobil ve hafif ticari aracın 366.380 adeti ithal, 235.848 adeti ise yerliden oluştu.

