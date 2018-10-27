Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü sürücü yaralandı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, takla atan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2.48 promil alkollü sürücü Gökhan Özergel (36) yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde, Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gökhan Özergel, yönetimindeki 06 AD 3329 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Orta refüje aşarak karşı şeride geçen otomobil, trafik levhasına çarparak 2 metre yükseklikten boş araziye yuvarlandı. Kazayı gören bir vatandaş itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Özergel\'i sıkıştığı yerden kurtardı. Gökhan Özergel, ambulansla kaza yeri yakınındaki Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gökhan Özergel\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yapılan kontrolde Özergel\'in 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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