Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Birsen Cemile Oral, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yitirdi. Otomobilin 5 metrelik şarampole yuvarlanarak ters döndüğü kazada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanıp hastaneye kaldırıldı.





Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Manisa İzmir Karayolu Bornova Eski Mezarlığı karşısında meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden hemşire 44 yaşındaki Birsen Cemile Oral, yönetimindeki 34 ZF 4740 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaygan yolda yitirdi. Araç yol kenarındaki 5 metrelik şarampole yuvarlanarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü Birsen Cemile Oral, oğlu 11 yaşındaki Efe Oral ve akrabaları 53 yaşındaki Hayriye Şahin ile 49 yaşındaki Melahat Güvenç yaralandı.



Kazanın ardından yol kenarında ambulans bekleyen yaralılara, o sırada yoldan geçenler yardım etti. Çevredekiler, yaralıların çok kan kaybetmesini engellemeye çalışırken, şoka giren sürücü Birsen Cemile Oral'ı da sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar bir süre sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



