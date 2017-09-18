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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı

18 Eylül 2017 13:12

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Çan İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kızılelma Köyü\'ndeki bir yakınlarının düğünden dönen Şaban Demir\'in (58) kullandığı 17 HY 710 plakalı otomobil, Zeybekçayır Köyü yol ayrımında kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, 5 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şaban Demir ve yanındaki kızı Feride Durukan (40) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, eşi Emine Demir (61) ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Emine Demir, Çan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından baba-kızın cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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