Otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 6 yaralı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2\'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Güngören köyü yakınlarında meydana geldi. Güngören köyünden Suşehri istikametine gitmekte olan Kadir Yüksel (41), 10 PN 206 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Kadir Yüksel ile otomobilde bulunan Şaban Yüksel (85), Dursaliye Yüksel (43), Gülizar Yüksel (39), Gülsüm Yüksel(12) ve Kaan Yüksel (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne getirilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Şaban Yüksel ile Dursaliye Yüksel\'in hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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