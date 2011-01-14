Otomobil PTT kuyruğuna daldı: 1 ölü 5 yaralı

T24

Sürücü 38 yaşındaki Cengiz Yıldız’ın araç içinde sıkıştığı, aracın altında kalan 62 yaşındaki Makbule Göç’ün öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ölümden son anda kurtulan Cemil Aksu, "Ne olduğunu anlamadım. Çay ocağının önüne baktığımda yerdeki yaralıları gördüm" dedi.Kaza, merkez Yıldırım İlçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cengiz Yıldız yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, önce yol kenarında bekleyen bir minibüse çarptı. Savrulan arça, ardından çay ocağı ve PTT Şubesi önünde bekleyen kalabalığın arasına daldı.Kazada, o sırada çay ocağının önünde bulunan Makbule Göç aracın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirirken, Abdurrahman Bingöl (54), Haydar Çözüm (34), Yavuz Selim Özel (50), İbrahim Fatih Özel (34) ile araç içersinde sıkışan sürücü Cengiz Yıldırım yaralandı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aracın içerisine sıkışan sürücü Cengiz Yıldız’ı çıkarmak için itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika çaba sarf etti. Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartılan Yıldız da ambulansla hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada bir saniye farkla ölümden kurtulan çay ocağının yanında bulunan caminin tuvalet görevlisi 69 yaşındaki Cemil Aksu, "Kaza anında çay ocağına girdim. Birden gürültüler gelmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım. Çay ocağının önüne baktığımda yerdeki yaralıları gördüm" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.