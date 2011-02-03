-OTOMOBİL PORSUK ÇAYI'NA UÇTU: 1 ÖLÜ, 3 YARALI ESKİŞEHİR (A.A) - 03.02.2011 - Eskişehir'de bir otomobilin Porsuk Çayı'na uçması sonucu ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü 3 kişi yaralı kurtuldu. Alınan bilgiye göre, Yüksel Erdoğan idaresindeki 11 AE 350 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Göksu Kavşağında, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu köprü demirlerini kırıp Porsuk Çayı'na uçtu. Kazayı gören vatandaşlar ve polis ekipleri sudan, Cem İnal, kardeşi Zekiye İnal ile sürücü Yüksel Erdoğan'ı çıkardı. Yaralanan Cem İnal ile Yüksel Erdoğan, Eskişehir Devlet, Zekiye İnal ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma ekipleri, Osman Şahbaz'ın (23) cesedini sudan çıkardı. Şahbaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Porsuk Çayı'na uçan aracın içerisinde oldukları iddia edilen Nesibe Derdivar ile Onur Işık'ın aranmasına su seviyesinin yüksek olması nedeniyle sabah devam edileceği öğrenildi.