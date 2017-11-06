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Otomobil park yeri tartışmasından ayaklarından vuruldu

BAFRA (Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, G

06 Kasım 2017 20:21

BAFRA (Samsun),(DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, G.Ö., otomobil park yeri tartışmasında ayaklarından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, Bafra İlçesi Çilhane Mahallesi Elmas Yıldız Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde oto yıkamacı olan G.Ö. ile aynı sokakta otopark işleten S.Ö. otomobil park etme yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö., tabanca ile G.Ö.\'yü ayaklarından vurdu. Yaralanan G.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay sonrası inceleme başlatan polis, kaçan şüpheli S.Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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