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Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 5 ölü

Nurullah TOSUN/ÇAMLIDERE(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çamlıdere İlçesi yakınlarında içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobil, park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı

13 Eylül 2017 17:05

Nurullah TOSUN/ÇAMLIDERE(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Çamlıdere İlçesi yakınlarında içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobil, park halindeki TIR\'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi kaza yerinde öldü.
Kaza, Çamlıdere TEM\'deki Cankurtaran Rampası Su deposu mevkiinde bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden 60 yaşındaki Oktay Aslantaş yönetimindeki 41 YL 957 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Ecer yönetimindeki 01 ZF 404 TIR\'a arkadan çarptı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası TIR\'ın altında sıkışıp, hurda yığınına dönen otomobil güçlükle çıkarıldı. 
Çarpmanın etkisiyle otomobilin direksiyon simidi ve ön paneli araçtan fırlayarak yola savruldu. Otomobilden yaklaşık 20 metre ileriye fırlayan hız göstergesinde ibrenin 170 kilometrede takılı kaldığı belirtildi. Korkunç kazada, otomobilde bulunan ve Bayburt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücü Oktay Aslantaş araçta bulunan aynı aileden 61 yaşındaki Cemal, 53 yaşındaki Sare, 30 yaşındaki Selma ve 19 yaşındakiSeda Nur Aslantaş öldü. Kaza ardından TIR şoförü gözaltına alındı. 

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