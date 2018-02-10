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Otomobil park halindeki araca çarptı; art arda 6 araç hasar gördü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle park halindeki bir araca çarptı

10 Şubat 2018 23:00

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından birbirine vuran park halindeki 5 araç da hasar gördü.
Kaza öğleden sonra, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı\'nda meydana geldi. Ülkü B. (25) idaresindeki 67 TB 339 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ardı ardına sıralanan 5 otomobil birbirine girdi. Ülkü B. idaresindeki araç ile birlikte kazada 6 araç hasar gördü. Polis, kazayla ilgili tutanak tutarken, araçlar çekici ile kaldırıldı.

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