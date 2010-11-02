-OTOMOBİL LASTİĞİ ÇALARKEN YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Bakırköy'de otomobillerin lastiğini çalan kişi, minibüsle kaçmaya çalışırken polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bakırköy'de bir otomobilin lastiğini çalmaya çalışırken görülen Abdullah K. (33), 34 AL 0418 plakalı minibüsle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polisin ''dur'' ihtarına aldırmayan Abdullah K, Bakırköy'den Zeytinburnu ilçesine, daha sonra D-100 Karayolu'na geçerek Boğaziçi Köprüsü istikametine kaçışını sürdürdü. Bakırköy, Zeytinburnu ve Eyüp ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin izlediği K, Balmumcu Şakir Kesebir Caddesi'nde durduruldu. Abdullah K'yi gözaltına alan polis, minibüste, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda otomobil lastiği ve hırsızlıkta kullanılan tornavida ile benzeri aletler ele geçirdi. Zanlının ev, iş yeri ve araçtan 17 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirtildi. Polis, zanlının kullandığı minibüsün çalıntı olup olmadığını araştırıyor.