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Yaşam

Otomobil kamyonun altına girdi; 2 ölü

Kamyon şoförü Ahmet Üstün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

02 Kasım 2016 11:55

İstanbul Eyüp'te bir otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Caner Şener'in kullandığı otomobil, Kemerburgaz-Odayeri Mahallesi yolunda Ahmet Üstün idaresindeki hafriyat kamyonuna arkasından çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi.

Kazayı gören vatandaşlar, otomobilde sıkışan sürücü Şener ile Uğur Özdemir'in kurtarılması için jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şener ile Özdemir'in öldüğünü belirledi. Kamyonun sürücüsü Üstün ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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