Otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde otomobille, kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Konya- Adana karayolundaki Hortu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Akcan yönetimindeki 42 YJ 139 plakalı otomobil, kavşakta Tahir Dikici yönetimindeki 42 L 0339 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Akcan da yaralandı. Yaralı Akcan, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akcan\'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer sürücü Dikici de kazayı yara almadan kurtuldu.



FOTOĞRAFLI