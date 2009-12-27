Otomobil kampanyalarında son günler

T24- Otomotiv firmalarının stoklarını eritmek ve yıl sonu hedeflerini tutturmak için düzenledikleri indirim kampanyaları 1 Ocak'ta sona erecek.



ÖTV ve KDV indirimi ile canlanan otomotiv piyasası, yıl sonu kampanyaları nedeniyle yeniden hareketli günler yaşıyor. Vergi indirimlerinin sona ermesi ile satış rakamları düşen firmalar, stoklarını eritebilmek ve yıl sonu hedeflerine ulaşabilmek için birbirinden cazip indirim kampanyaları düzenliyorlar.



1 Ocak'ta sona erecek yıl sonu kampanyaları kapsamında otomotiv firmaları, bazı modellerde indirimler, cazip kredi seçenekleri ve takas destekleri gibi yöntemlerle müşteri çekmeye çalışıyorlar. Bazı firmalar da test sürüşü kampanyaları, yol yardım kampanyaları veya tatil hediyesi gibi pazarlama yöntemleri tercih ediyor.



Ford-Otosan, 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği kampanyada 5 bin liraya varan indirimler, 50 ay garanti ve yol yardım hizmeti, 50 ay vade ve 500 lira taksit imkanları sağlanıyor. Ayrıca ticari araç modellerinde yüzde 8 ek indirim imkanı sunuluyor.



Hyundai'nin yıl sonu kampanyasında motor hacmi 1600 cc'den küçük olan modellerde ÖTV yüzde 25 olarak uygulanıyor.

Fiat'ın düzenlediği kampanyada, Albea Sole Premio modelinde yüzde 17, Albea Sole, Palio Sole, Linea ve Grande Punto modellerinde yüzde 14 indirim uygulanıyor. 3 yıl veya 150 bin kilometre garanti imkanı sunulan kampanyada, kredi kullanan müşteriler 48 ay vade ve 480 liradan başlayan fiyatlarla otomobil sahibi olabiliyor.

Renault, Laguna, Laguna Coupe ve Koleos modellerinde 4 bin lira, Symbol, Megane ve Clio modellerinde 2 bin lira indirimlerle müşteri bekliyor. Kampanyada müşteriler, 2 bin 500 liradan başlayan peşinatlarla hayallerindeki otomobillere kavuşabiliyor.

Test sürüşüne katılan müşterilerine cazip indirim seçenekleri sunan Peugeot, modeline göre otomobillerini bin liradan 7 bin 400 liraya kadar değişen indirimlerle satıyor.

Skoda'nın kampanyasında Fabia ve Roomstar modelleri bin 500 lira, Oktavia modeli 3 bin 300 lira ve Süperb modeli 6 bin lira indirimle yeni sahiplerini bekliyor. Kampanya kapsamında test sürüşüne katılan müşterilere çekiliş ile Prag tatili hediye ediliyor.

Volkswagen ise 30 Eylül'da sona eren ÖTV indirimini yıl sonu kampanyasında sürdürüyor. Golf, Jetta, Scirocco ve Tiguan modellerinde ÖTV farkını Volkswagen karşılıyor. Polo, Touran ve Passat modellerinde de bin 700 liradan 3 bin 100 liraya kadar değişen indirimler uygulanıyor.